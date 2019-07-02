Общество

Псковичка пожаловалась на торговцев, которые мешают спать

Псковичка пожаловалась, что у дома № 40-А на Рижском проспекте «уличные торговцы», которых стало еще больше, мешают местным жителям спать. Такую жалобу женщина разместила на сайте губернатора Псковской области.

«Я живу в общежитии швейной фабрики уже несколько лет. Под нашими окнами процветает уличная торговля. После 5 утра там начинают собираться торгаши. И то, что мы хотим отдыхать в 6 утра, после второй смены, их мало волнует. Теперь этих уличных торговцев стало еще больше. А как же закон о тишине? Или если мы живем в общежитии, нас можно игнорировать?», - говорится в сообщении.

Ответственным за разрешение вопроса назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.