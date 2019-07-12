Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы, которые обсудят ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко: судьба муниципальной газеты «Псковские новости», состоявшаяся в субботу протестная акция КПРФ, намерения правительства РФ отказаться от уничтожения санкционных товаров.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.