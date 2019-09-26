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Общество

О бедных деревьях замолвите слово

27.09.2019 18:43|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковской гордумы постарались найти компромисс в вопросе сохранения зеленой зоны в районе улицы Яна Фабрициуса

Повестка дня 29-ой сессии Псковской городской Думы была как никогда насыщенной: в плане значилось 49 вопросов плюс пять вопросов дополнительной повестки и тайное голосование. Вопреки прогнозам местных телеграмм-каналов, вопрос об избрании главы города в проекте решений сессии не стоял.

В связи с чем как бы сам собой наиболее резонансным стал пункт третий, озаглавленный по-деловому сухо: «О рассмотрении информации о капитальном ремонте улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной в городе Пскове».

О том, что вопрос более чем актуальный, каждому депутату напоминал большой котлован, вырытый на улице Яна Фабрициуса буквально в пяти-семи метрах от здания Городского культурного Центра, где проходят заседания сессии, а о незавидной судьбе 163 деревьев, уготованных под снос в процессе реконструкции улицы, знают все, кто следит за новостями самого крупного в регионе муниципалитета.

В среду прошло выездное совещание непосредственно на объекте, в ходе которого депутаты и чиновники администрации попытались найти некий компромисс с тем, чтобы минимизировать неизбежные потери зеленых насаждений при расширении улицы до четырех полноценных полос.

Вопрос был проработан на комитете гордумы по ЖКХ и благоустройству, поэтому и. п. главы города Елена Полонская как-то лихо закруглила тему: «Требуется ли доклад и содоклад по данному вопросу? Не требуется!». И все вроде бы тут же собрались дружно проголосовать, как раздался голос председателя комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Григория Турчина: «Как это не требуется? Конечно, требуется! Предоставьте слово проектной организации».

В результате после недолгой заминки к трибуне вышла директор фирмы «СтройДорМост Проект» Елена Трошкова, которая рассказала о том, что как раз сейчас продолжаются проектные работы по капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса и прилегающих территорий.

Главная задача – расширение улицы до четырех полос, из-за чего возникла необходимость снести 163 дерева на участке от улицы Вокзальной до улицы Металлистов, и еще, как вдруг выяснилось, 180 деревьев от улицы Гражданской до площади Победы. Всего, получается, в процессе реконструкции под снос было обречено 343 дерева, а вовсе не 163, как сообщалось ранее.

Столь радикальная вырубка обусловлена нормативом – ствол дерева должен находиться в двух метрах от бордюра, отделяющего проезжую часть от пешеходной зоны. Понятно, что реальный Псков с его застройкой в районе улицы Фабрициуса в эту схему не вписывается, поэтому существующие деревья подлежали сносу.

Однако против уничтожения выступили жители района, поддержанные депутатами, в результате чего проблема была вынесена на комитет. Компромисс, к которому пришли депутаты, не 2 метра, а 70 сантиметров, что сразу изменило цифры потерь: на отрезке от Металлистов до Вокзальной теперь спилят не 163 дерева, а всего 48. Плюс к тому посадят 18 новых. А на участке от площади Победы до Гражданской после пересмотра проекта вырубят не 180, а 99 деревьев. Таким образом, нетрудно подсчитать, что, благодаря корректировке, будет спасено 196 деревьев. И теперь проектная организация ждет одобрения этого решения от депутатов.

У мундепов, как и ожидалось, возникли вопросы, и первый из них, а не противоречит ли федеральная норма в 2 метра тому допущению в 70 сантиметров, которое придумали депутаты? Елена Трошкова ответила, что без одобрения заказчика, то есть города, а если говорить более конкретно, депутатов гордумы, проект все равно не получит государственную экспертизу. То есть с заказчиком договариваться в любом случае нужно. Мы говорим о контракте, проект которого еще разрабатывается, и норма в 70 сантиметров от ствола до бордюра в нем вполне приемлема.

«Есть норматив, а есть жители с их требованиями, и мы внесем изменения в техническое задание», - пояснил ситуацию сити-менеджер Александр Братчиков.

Тут неожиданно и весьма категорично против корректировки проекта выступил руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Денис Иванов: «Понимаю обеспокоенность за деревья, но строить дороги, представляющие опасность, тоже неправильно. Безопасность должна быть превыше всего! Прошу поддержать снос деревьев. Давайте выбирать: либо мы реконструируем улицу, либо введемся на все эти инсинуации жителей! Семьдесят сантиметров - слишком маленькое расстояние. Чуть повернул руль - и все, водитель в опасности. Улица Фабрициуса – это центральная магистраль, а ездить по ней невозможно. Колейность большая, а тут еще и деревья! А мы все-таки в мегаполисе живем! Да, оголятся фасады зданий, но где-то можно и пожертвовать какими-то моментами. Давайте рационально подходить к вопросу. Деревья, которые мешают развитию города, нужно спиливать, не стесняясь». – резюмировал свое мнение Денис Иванов.

В свою очередь Григорий Турчин пояснил, почему вопрос был вынесен на сессию: «Это желание жителей – сохранить деревья, а мы, депутаты, - проводники интересов жителей. Дело в том, что этот вопрос уже не раз возникал по поводу других городских территорий. Пилят больше всего почему-то в центре города, а люди возмущаются. Когда я поднял этот вопрос, то меня сразу же стали упрекать, что я, дескать, мешаю освоению денег, а деньги федеральные. Мол, я вставляю палки в колеса. А деньги надо осваивать, иначе они уйдут обратно в федеральный центр. Но все-таки интересы жителей района тоже надо учитывать!».

В защиту зеленых насаждений эмоционально высказался депутат Федор Постнов: «Вы сейчас все про интересы автомобилистов говорите, а где же интересы пешеходов? Вы понимаете, без деревьев на улице резко поднимется температура! Что по улице без деревьев никто ходить не будет! Вот мы делаем комфортную городскую среду. А для кого? Для машин?».

Депутат Денис Иванов отреагировал на эту реплику (видимо, в пику чересчур эмоциональным защитникам деревьев) еще большей категоричностью, предложив вообще исключить депутатов из процесса принятия решения: «Здесь проблема даже не в этой конкретно улице Фабрициуса. Мы выяснили, что проект должен быть согласован с депутатами! Так вот, нужно, чтобы депутатов вообще убрали от процесса принятия решений! Чтобы закончить с этой проблемой раз и навсегда. А то все превращается в фарс!».

Своего рода итог бурной дискуссии подвел глава администрации Александр Братчиков, заявивший, что администрация взяла на себя обязательство высадить то количество деревьев, которое будет спилено в процессе капремонта улицы.

А резюмировала непростой разговор и. п. главы Пскова Елена Полонская, зачитав проект решения, согласно которому до конца 2019 года будет разработан план высадки, а в бюджете на 2020-й году будут прописаны средства на посадку новых деревьев. Девятнадцатью голосами «за» при двух воздержавшихся депутаты поддержали решение и закрыли тему.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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