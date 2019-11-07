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Михаил Ведерников проверил ремонт псковского «Купола»: К памятной дате монумент будет приведен в порядок. ФОТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ по реконструкции памятника 6-й роте «Купол». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, такой рабочий выезд состоялся 8 ноября.

«Капитальный ремонт монумента - один из ключевых пунктов плана мероприятий по подготовке к 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии», - отметили в пресс-службе.

В выездном совещании на площадке также приняли участие представители командования Воздушно-десантными войск РФ, командование 76-й дивизии, замгубернатора региона Василий Осипов, руководство профильных региональных комитетов, управления капитального строительства подрядной организации.

В рамках выездного совещания были рассмотрены различные вопросы текущей реконструкции. В настоящее время уже выполнен демонтаж памятника и частично фундамента. Композиция «Свеча» подготовлена для отправки в ремонт в специализированную организацию. Обустроена территория строительной площадки, подготовлены конструкции для производства работ в зимнее время.

Глава региона обратил внимание, что с руководством министерства обороны РФ достигнута договоренность, какой объем работ возьмет на себя федеральное ведомство, что будут делать региональные и районные власти. «Работы ведутся достаточно активно. Мы планируем, что к памятной дате монумент будет приведен в порядок, а также благоустроена площадь, прилегающая к "Куполу", и установлено освещение», - заметил Михаил Ведерников и добавил, что в начале декабря на строительной площадке пройдет выездное совещание с участием представителей министерства обороны РФ.

Отметим, в июле прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Сформированы федеральный и региональный оргкомитеты. Региональный оргкомитет, который действует с августа 2018 года, возглавил губернатор Михаил Ведерников. В план подготовки и проведения памятной даты включены десятки самых разных мероприятий, в том числе и комплекс мер социальной поддержки близких и родственников десантников 6-й роты.

Напомним, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечиванию их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.