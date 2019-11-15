Общество

В Пскове на Новый год елку установят в Финском парке

В Финском парке в Пскове в этом году установят новогоднюю елку. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров, такое решение приняли 19 ноября на совещании под председательством замглавы администрации Пскова Елены Жгут.

«В Финском парке установят новогоднюю елку. Раньше она была на территории Псковской областной филармонии, но решили поменять дислокацию, - отметил Сергей Федоров. - Предполагается, что в Финском парке будут сцена и новогодние площадки. Также там, возможно, появятся трехметровые снеговики».

Руководитель службы добавил, что обеспечения Пскова новогодними украшениями - задача подрядчика, который выиграл контракт на выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации на территории муниципалитета.

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«Новогодние украшения - на совести подрядчика. И я как заказчик не допущу, чтобы качество услуги не соответствовало требованиям: не подпишу акт о выполнении работ, - подчеркнул Сергей Федоров. - Праздничный вид Пскова будет во многом зависеть от желания подрядчика работать. Возможности-то безграничны. Хочется, чтобы в праздник псковичи увидели больше новых украшений, а не примелькавшихся, но все упирается в финансирование».

Со слов руководителя службы, подрядчик должен приобрести гирлянды и дюралайта (светодиодной ленты).