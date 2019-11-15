Общество

Мнения псковичей по поводу того, нужно ли делать центр Пскова пешеходным, разделились

Мнения сторонников и противников того, нужно ли делать центр Пскова пешеходным, разделились почти поровну, показал опрос, проведенный на сайте Псковской Ленты Новостей. В нем поучаствовало 1278 человек.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?». Почти половина участников высказались против. Из них 48.51% «категорически возражают», поскольку это приведет к постоянному транспортному коллапсу, а 0.94% эту инициативу «не поддерживают», потому что «надоели запретительные инициативы».

Доля тех, кто в разной степени поддерживает инициативу сделать центр Пскова пешеходным, составила чуть меньше половины. 20.66% полностью поддерживают инициативу, потому что главными на улицах должны быть пешеходы; 7.98% - потому что «это сделает город цивилизованным и привлекательным для туристов». 14.32% респондентов «скорее, одобряют» инициативу, но при условии создания нормального объезда. 6,96% «скорее, против», считая, что это какая-то надуманная проблема.

0.63% затруднились с ответом.