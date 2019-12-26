Общество

ПЛН-ТВ: «Мусорная реформа» в Псковской области - плюсы и минусы

Год назад в России началась так называемая «мусорная реформа». Ее главная цель - изменение процесса сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, ликвидация несанкционированных свалок, открытие мусороперерабатывающих производств. Но далеко не все идет гладко. По мнению одних, реформа буксует и стало только хуже. Другие признают, что проблемы есть, но в целом реформирование отрасли - это движение в правильном направлении. Мы решили узнать у псковичей, как они оценивают реализацию «мусорной реформы» в регионе, какие ее положительные и отрицательные последствия они наблюдают?