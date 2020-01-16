Общество

Пресс-службу органов местного самоуправления Пскова возглавила Лариса Малкова

Пресс-службу органов местного самоуправления города Пскова возглавила Лариса Малкова. К исполнению обязанностей она приступила с сегодняшнего дня, 17 января. Как Лариса Малкова сообщила в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, она уже познакомилась с коллективом и погрузилась в предстоящий фронт работ.

«Я коренная псковичка. Родилась здесь, здесь родились мои родители и дети, и, конечно, мне, как и всем, хочется жить в хорошем городе, и если от меня что-то будет зависеть, я это сделаю», - отметила Лариса Малкова.

На новом посту она намерена повысить эффективность информирования населения о деятельности органов власти Пскова, в том числе через социальные сети. «Особое внимание хочу направить на газету «Псковские новости». Там много чего не хватает, прежде всего, человеческого лица, и обидно, когда про городскую газету говорят плохие слова», - пояснила начальник пресс-службы ОМСУ Пскова.

Добавим также, что прежний начальник пресс-службы Анна Боброва, осталась работать в данном подразделении в другой должности.

Напомним, Лариса Малкова окончила факультет русского языка и литературы Псковского государственого педагогического института. Начинала трудовую деятельность как учитель, потом пришла в журналистику. В разные годы работала в газетах «Псковская правда», «Курьеръ», а также главным редактором газеты «Аргументы и факты – Псков».