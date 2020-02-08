Общество

Поправки в Устав Пскова рассмотрел думский комитет по правовым вопросам

Необходимость внесения изменений в решение Псковской городской Думы «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в городе Пскове» и Устав города Пскова рассмотрели члены думского комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Заседание под председательством депутата Эдуарда Белова прошло 13 февраля. В нем также приняли участие заместитель главы администрации Пскова Павел Волков и представители прокуратуры.

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

Как пояснили сотрудники отдела по правовым вопросам аппарата ПГД, в конце прошлого года вступили в силу несколько новых федеральных законов, в соответствие с которыми теперь необходимо привести ряд нормативных правовых актов.

В частности, депутаты, осуществляющие деятельность на постоянной основе и безвозмездно участвующие в управлении некоммерческой организацией, должны предварительно уведомлять об этом высшее должностное лицо субъекта РФ. Члены комитета проголосовали за то, чтобы поручить отделу по правовым вопросам разработать и представить на очередную сессию проекты решений Думы о внесении необходимых изменений.

Кроме того, в ходе заседания депутаты рассмотрели вопросы об избрании члена Общественной палаты муниципального образования «Город Псков», о кандидатурах от ПГД и общественности города для включения в состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Псковские новости» и ряд других.