Общество

Псковские педагоги повысят квалификацию в области языковой политики

Проект «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).

Масштабный проект, рассчитанный на три года, реализуется в рамках государственной программы развития образования в 2020 - 2022 годах. Опорной стажировочной площадкой областной комитет по образованию определил ПОИПКРО. В 2020 году педагоги всех уровне пройдут здесь повышение квалификации по двум направлениям: по вопросам совершенствования и полноценного функционирования и развития русского языка как государственного; проблемам государственной языковой политики и отдельным вопросам преподавания родных языков.

Программы рассчитаны на обучение и повышение квалификации педагогов Псковской области и еще пяти регионов – Республики Коми, Карачаево-Черкесской республики, Вологодской, Тверской и Новгородской областей.

Программы повышения квалификации носят практико-ориентированный характер. К их реализации привлечены методисты, учителя-практики, победители и призеры областного конкурса «Учитель года» разных лет.

В настоящий момент прошло совещание и обучение 20 тьюторов из числа учителей Псковской области, которые вместе со специалистами рабочей группы будут осуществлять сопровождение обучения педагогов на курсах повышения квалификации.

Педагогов, заинтересованных в повышении своей квалификации, приглашают на курсы. Время и место их проведения курсов можно узнать на сайте ПОИПКРО. «Ждем всех неравнодушных к русскому языку!» - заключили организаторы.