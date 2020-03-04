Общество

Региональным управлением Росреестра в феврале выявлено 136 нарушений земельного законодательства

В феврале специалистами отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области проведено 129 проверок соблюдения законодательства об использовании земельных участков в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства осуществляется путем проведения проверок соблюдения физическими и юридическими лицами требований установленных земельным законодательством, административного обследования объектов земельных отношений, а так же в иных формах, предусмотренных действующим законодательством.

В ходе проведения проверок выявлено 136 нарушений земельного законодательства.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 107 предписаний об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждено 51 дело об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 430 тысяч рублей. Землепользователями самостоятельно устранено - 78 нарушений.

Из выявленных государственными земельными инспекторами нарушений в феврале самым распространенным является самовольное занятие земельных участков – доля таких нарушений составляет более 18 % от общего числа выявляемых управлением нарушений земельного законодательства, другое частое правонарушение – невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль) 11 %.