Общество

Большинство участников опроса ПЛН выступили за отмену ЕГЭ в этом году

Введение ЕГЭ негативно сказалось на всей системе образования. Такое мнения высказало большинство (73,87%) читателей-участников опроса Псковской Ленты Новостей, поддержав отмену экзамена с этого года.

Еще 6,22% респондентов тоже выступили за отмену ЕГЭ, исходя из того, что в этом году из-за пандемии коронавируса нормального обучения не было и не будет. 3,51% опрошенных также выступают против ЕГЭ, считая, что он не дает среза знаний.

Чуть меньше, 3,24% респондентов, придерживаются иной точки зрения. По их мнению, система устоялась - нельзя все время менять правила игры. 5,95% участников опроса заявили, что дети готовились к сдаче экзамена, и его отмена станет несправедливостью. Еще 7,21% не одобрили возможность отмены ЕГЭ, так как система экзаменов, на их взгляд, в вузах потенциально коррупционная.

Всего в опросе приняли участие 1 тысяча 110 человек.