Общество

Завершается капитальный ремонт автобусной станции в Опочке

В Опочке завершается капитальный ремонт автобусной станции - объекта культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции». В четверг, 28 мая, ход работ проконтролировали заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

На объекте завершено устройство новой фальцевой кровли. В работе принимали участие плотники (они выполнили деревянную обрешетку), кровельщики и жестянщики. В настоящее время маляры продолжают фасадные работы, они выполнены ориентировочно на 90%. Примерно в таком же объеме сделана внутренняя отделка помещений: полы, потолки, стены, керамическая плитка в санузлах, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По словам руководителя подрядной организации ООО «Августина», ожидается, что капитальный ремонт объекта завершится раньше срока. По контракту работы должны быть сданы до конца июля.

Средства на проведение ремонта в объеме около 5,5 млн рулей выделены из областного бюджета и внебюджетных источников.