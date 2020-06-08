Почти 50% читателей ПЛН выступили за жесткие ограничения из-за скачка заболеваемости COVID-19 в регионе

Практически 50% читателей ПЛН выступают за введение жестких ограничительных мер из-за скачка заболеваемости коронавирусом в Псковской области. По их мнению, ограничения не надо было отменять раньше времени. Это показал опрос на тему «Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?», проведенный на сайте Псковской Ленты Новостей.
28% читателей считают, что не нужно возвращаться к ограничениям, ограничивай — не ограничивай, все равно люди будут болеть. Почти 15% псковичей ратуют за отказ от ограничений и запретов.
Остальные выбрали иные варианты ответов:
Отметим, что в опросе приняли участие 1 тысяча 296 человек