Общество

Почти 50% читателей ПЛН выступили за жесткие ограничения из-за скачка заболеваемости COVID-19 в регионе

Практически 50% читателей ПЛН выступают за введение жестких ограничительных мер из-за скачка заболеваемости коронавирусом в Псковской области. По их мнению, ограничения не надо было отменять раньше времени. Это показал опрос на тему «Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?», проведенный на сайте Псковской Ленты Новостей.

28% читателей считают, что не нужно возвращаться к ограничениям, ограничивай — не ограничивай, все равно люди будут болеть. Почти 15% псковичей ратуют за отказ от ограничений и запретов.

Остальные выбрали иные варианты ответов:

Да. Вернуть ограничения — правильное и логичное решение - 2,7%

Скорее да. В условиях неопределенности лучше перестраховаться - 1,5%

Скорее нет. Принесет ли это пользу — неизвестно, а на психику запреты давят - 3,3%.

Отметим, что в опросе приняли участие 1 тысяча 296 человек