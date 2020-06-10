Общество

Центробанк выпустит посвященную врачам монету номиналом 25 рублей

Центробанк выпустит посвященную врачам монету номиналом 25 рублей. Соответствующее решение принял совет директоров, сообщается на сайте банка.

Монета будет выполнена из медно-никелевого сплава, планируется выпустить ее уже в этом году. Тираж составит до 5 миллионов штук. Сейчас разрабатывается эскиз монеты, его пообещали представить позже, пишет «Лента.ру».

Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что месяцы ограничений из-за пандемии коронавируса останутся в памяти людей надолго. Она отметила, что для большинства это будут воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, однако для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью.

«Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать», — заключила Скоробогатова.