Центробанк выпустит посвященную врачам монету номиналом 25 рублей. Соответствующее решение принял совет директоров, сообщается на сайте банка.
Монета будет выполнена из медно-никелевого сплава, планируется выпустить ее уже в этом году. Тираж составит до 5 миллионов штук. Сейчас разрабатывается эскиз монеты, его пообещали представить позже, пишет «Лента.ру».
Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что месяцы ограничений из-за пандемии коронавируса останутся в памяти людей надолго. Она отметила, что для большинства это будут воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, однако для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью.
«Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать», — заключила Скоробогатова.