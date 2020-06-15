Большинство читателей ПЛН планируют провести отпуск дома на диване

37% опрошенных читателей ПЛН собираются провести предстоящий отпуск дома на диване, так как у них нет ни денег, ни желания куда-либо ехать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей.
Читателям портала предлагалось ответить на вопрос «Где вы планируете провести свой отпуск этим летом?».
Почти 27% респондентов сообщили, что отправятся в отпуск на дачу, так как считают, что это дешево и поддерживает режим самоизоляции.
Еще 17,3% читателей заявили, что у них не будет отпуска этим летом, а 11,8% опрошенных все же планируют попасть за границу этим летом и ждут открытия рубежей.
Почти 5% читателей заявили, что планируют отправиться отдыхать к родственникам в другой регион, чтобы спастись от псковской статистики по коронавирусу. И 2,29% опрошенных хотели бы спрятаться ото всех в противокоронавирусном бункере.
Всего в опросе приняли участие 873 человека.