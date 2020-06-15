Общество

Большинство читателей ПЛН планируют провести отпуск дома на диване

37% опрошенных читателей ПЛН собираются провести предстоящий отпуск дома на диване, так как у них нет ни денег, ни желания куда-либо ехать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей.

Читателям портала предлагалось ответить на вопрос «Где вы планируете провести свой отпуск этим летом?».

Почти 27% респондентов сообщили, что отправятся в отпуск на дачу, так как считают, что это дешево и поддерживает режим самоизоляции.

Еще 17,3% читателей заявили, что у них не будет отпуска этим летом, а 11,8% опрошенных все же планируют попасть за границу этим летом и ждут открытия рубежей.

Почти 5% читателей заявили, что планируют отправиться отдыхать к родственникам в другой регион, чтобы спастись от псковской статистики по коронавирусу. И 2,29% опрошенных хотели бы спрятаться ото всех в противокоронавирусном бункере.

Всего в опросе приняли участие 873 человека.

Предлагаем вам принять участие в новом опросе на сайте ПЛН «Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?»