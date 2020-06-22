Общество

В День памяти и скорби в Новоржеве перезахоронили останки советских воинов

В траурный и памятный день, 22 июня, на братском воинском кладбище в городе Новоржеве состоялась церемония перезахоронения останков двух воинов, защищавших страну от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

Фото: газета «Земля новоржевская»

Останки неизвестных солдата и партизана в конце 2019 года и начале 2020-го подняли бойцы поискового отряда «Пламя» у деревни Жигариха и в Стехновских лесах.

Молебен по усопшим сегодня отслужил отец Стефан, настоятель храма Рождества Христова.

Останки солдат предаются земле по христианскому обычаю, присутствующие бросают в могилу горсти земли. На могильный холм возлагаются цветы.

Мероприятие прошло с участием ограниченного числа лиц и соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.