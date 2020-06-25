Общество

Псковские негры

Власти Нью-Йорка, как известно, решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту перед входом в Американский музей естественной истории (там еще снимали «Ночь в музее» с Беном Стиллером, смотрели такой?).

Памятник оказался обречен только из-за того, что президент в этой скульптурной композиции едет на коне, а индеец и афроамериканец рядом с ним - пешие и вдобавок по-детски держатся за Рузвельтовы позлащенные стремена, стараясь не отставать от высокопосаженного белого человека.

В свете последних событий музей вынужден был согласиться, что это отлитый в бронзе расизм, а не ростовые куклы, которые встречают школьников на входе в парк исторических аттракционов, чтобы рассказать им сказку про человека, подарившего имя мишке Тедди.

(По одной из версий, чтобы угодить президенту на охоте, егеря добыли ему живого медведя и привязали к дереву. Но Теодор отказался стрелять. И вскоре всех игрушечных мишек в США стали звать не Михайло Потаповичами, а Teddy`s Bear…)

Только я растрогалась, вспоминая эту историю, и приготовилась решительно осудить загнивающую американскую демократию, которая уже не знает, что бы еще такого разрушить, чтобы тамошние граждане не чувствовали себя хоть сколько-нибудь угнетенными даже со стороны памятников… Как это же самое слово – «расизм» – вдруг употребил в разговоре со мной активист всероссийского движения «Убитые дороги» Николай Мельков, когда мы с ним обсуждали отношение псковских городских властей к пешеходам.

И дообсуждались до того, что у нас получилась такая ж композиция, как возле Музея естественной истории в Нью-Йорке. Ведь у нас в Пскове, судя по всему, тоже все проблемы из-за того, что кто-то весь в белом «на коне» не любит задумываться, а каково там внизу «неграм» и прочим «последним из могикан», которые, спотыкаясь о колдобины, трусцой бегут следом, вдыхая песчаную поземку.

При этом не приходится даже мечтать, что псковская власть однажды покаянно встанет перед горожанами на одно колено. Или хотя бы снизойдет до нашего обывательского уровня и начнет месить ногами тот же самый песок.

Потому что вы, что, хотите, как в Америке?

Бабушка, а почему у тебя такие..?

Да будь я и негром преклонных годов, я бы лучше побежала по Нью-Йорку вприпрыжку за скачущим на коне Рузвельтом, чем рискнула бы сейчас переходить с улицы Поземского на улицу Труда в Пскове.

Но деваться некуда.

Дело в том, что мой дом как раз стоит на Поземского, а через дорогу живет мой отец. Так вот, я свою шестнадцатилетнюю дочь с недавних пор боюсь одну к дедушке в гости посылать, хотя, казалось бы, ей два шага ступить, а волки у нас в центре Пскова не водятся.

Потому что вот полюбуйтесь:

Попробовали мы с дочкой прорваться к нашему биологическому предку с другой стороны:

Тоже получился еще тот квест с риском для жизни на переходах, где про светофоры для пешеходов временно забыли.

Самых честных «Правил»

А между тем, как мне объяснил Николай Мельков, существуют утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ «Правила по охране труда в строительстве».

В последней их редакции от 20 декабря 2018 года, в частности, написано:

«Производственные территории и участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого производственного объекта в целях обеспечения безопасности строительных работ для третьих лиц должны быть ограждены во избежание доступа посторонних лиц».

И далее:

«В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены».

Соответственно, пути движения для пешеходов, в том числе для маломобильных горожан, подрядчик должен был предусмотреть еще на стадии проекта ремонта улицы Поземского, утверждает Николай Мельков. Причем, дорожникам даже ничего изобретать не нужно: все необходимые для этого сборно-разборные конструкции уже давно придуманы и продаются вместе со стройматериалами.

Ночь в музее. Сиквел

Еще чисто поржать выдержка из тех же «Правил»:

«На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и (или) знаки, а в ночное время - сигнальное освещение».

Про освещение я вычитала в этих «Правилах» что-то совсем фантастическое:

«В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками».

А по факту с тех пор, как на нашей улице Поземского начался ремонт, на развороченном участке отключили даже обычное городское освещение, и с наступлением ночи он погружается в кромешную темноту.

Как тебе такое, Илон Маск?

Обыватель, конечно, скажет: до чего же бессовестный у этого контракта подрядчик. Сэкономил на удобстве и безопасности пешеходов: «Ай-ай-ай. Позор фирме «Эгле»!»

А я вот хочу заступиться за «Эгле», потому что вчера имела возможность сравнить, когда прогулялась (не совсем подходящее слово, ну да ладно) по Рижскому проспекту, который ремонтирует другой подрядчик - ООО «Дорстройсервис»:

Что мы видим? Точно такое же свинское отношение к горожанам, которым вздумалось преодолевать пространство на своих двоих.

Месяц назад то же самое творилось у выхода на Завеличье с Ольгинского моста. Там тротуар на какое-то время превратился в только что перепаханное картофельное поле.

А поскольку зеленая зона сбоку от него вдобавок была оцеплена сигнальной лентой из-за «ограничений в связи с пандемией коронавируса», законопослушным пешеходам ничего не оставалось, как «выруливать» на проезжую часть – под колеса.

Короче, до сих пор я как-то не задумывалась, каково было высадившимся на Луну американским астронавтам. Но за последние несколько недель предполетную подготовку на Марс, кажется, прошла.

Эй, вы там, наверху!

И хотелось бы обозвать «Эгле» и «Дорстройсервис» всякими нехорошими словами, да не за что. Потому что всему виной «мишка Тедди».

Ведь в информации по контракту, например, на «Реконструкцию ул. Л. Поземского в г. Пскове от Троицкого моста до границ города Пскова (1 этап) в рамках объекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский»» я вычитала, что заказчиком является администрация города Пскова и, соответственно, это она в лице указанного там «контактного лица» (и.о. начальника управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова, руководитель контрактной службы Андреев Павел Петрович), должна следить за ходом работ. А особенно, за соблюдением «Правил», которые я выше процитировала.

То есть, это Павла Петровича надо стащить «с коня». Или бери выше.

И снится нам трава, трава у дома

Еще свежий пример. Ремонтники расковыряли асфальт вдоль «Максимуса» и опять почему-то «забыли» обустроить для горожан обходные пути.

В итоге псковичи пробираются к магазинам козьими тропами - по бывшему газону.

Здесь уместно вспомнить поговорку про английский газон, который весь из себя такой пушистый, потому что англичане его двести лет возделывают.

У нас тоже своего рода стабильность: мы этот газон сто лет топчем.

Впрочем, Николай Мельков мне объяснил, что в Пскове вообще ни одного газона нет. Ведь газон – это искусственно созданная зеленая зона, а в Пскове между тротуарами и проезжей частью обычно оставлены полоски земли, куда уборщики сгребают летом – песок, а зимой – грязный снег.

«Газон» у «Максимуса» вот пригодился в качестве буферной зоны между строителями и проезжей частью, а то бы прохожим пришлось, как на Четырёх углах и на улице Поземского, – кидаться под машины.

Только он не вернулся из… самоизоляции

Интересно, куда смотрит ГИБДД, ведь это ещё и «Закон о безопасности дорожного движения» нарушается.

И куда смотрят органы соцзащиты, в упор не замечая, что на права маломобильных групп населения псковские дорожники, тем более, забили.

Хотя согласно статье 2 Градостроительного кодекса РФ, законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на принципе обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения. Да и статья 9 подписанной Россией Конвенции о правах инвалидов обязывает власти принимать меры по выявлению и устранению препятствий и барьеров, мешающих передвижению лиц с особенностями здоровья.

А, между прочим, на ближнем Запсковье находятся городской штаб и предприятие Всероссийского общества слепых, вдобавок на улице Волкова ещё с советских времён селили людей с инвалидностью, о чём напоминают расставленные повсюду вокруг дорожные знаки «Осторожно, слепые и слабовидящие пешеходы!».

Как и куда они вышли с самоизоляции… Представить страшно.

Например, инвалид первой группы по зрению Борис Николаевич Куйбин в телефонном разговоре со мной подтвердил, что без особых проблем может дойти только до ближайшего магазина на той же улице Волкова, где он живёт. Да и там не все тротуары оборудованы поребриком, из-за чего, потеряв бдительность, рискуешь получить веткой по лицу, пожаловался он.

Перекрёсток на улице Труда за церковью человеку с инвалидностью, по его словам, сейчас нечего и пытаться перейти. Тем более, что тротуар возле проезжей части изрыт – и там даже зрячий ногу сломит.

Ты и не накрашенная, страшная, и накрашенная

И кстати, действующая Конституция РФ гарантирует обеспечение государственной поддержки инвалидов и пожилых граждан, поскольку Россия – «социальное государство». Это написано в статье 7, которую пока никто не собирается поправлять.

А вот ещё две статьи, которые не подлежат обнулению:

Статья 19 утверждает равенство прав и свобод граждан независимо от места жительства, а также запрещает любые формы ограничения этих прав.

А в статье 27 вдобавок записано, что «каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться».

Нас так долго учили любить твои запретные плоды

Кстати, моя белая подруга детства сейчас как раз живёт в США – в городе Маунтинвью. Так вот, недавно неподалёку от её дома тоже ремонтировали тротуар. Для уроженки Пскова стало потрясением, как американские рабочие это делали.

Во-первых, они начали с того, что оборудовали пешеходам пути обхода.

Но этого мало! Каждый день по окончании смены ремонтники аккуратно подметали тротуар вокруг того участка, который они раскурочили, и налаживали через него настил, хотя наутро им каждый раз приходилось заново разбирать эту громоздкую конструкцию.

И, само собой разумеется, по окончании работ рабочие весь мусор за собой столь же тщательно убрали – как не бывало.

Вот почему, объясняла мне моя подруга, в США, если тамошней мамаше грудного ребёнка на прогулке приспичит поменять своему отпрыску подгузник, она расстилает одеяльце прямо на асфальте, не боясь испачкать детское бельишко.

«Ты не представляешь, как приятно жить в стране, где все законы соблюдаются», - хвастается мне подруга.

…После всего этого вот так посмотришь на американских чернокожих, которые качают права на ровном (в буквальном смысле этого слова) месте, – и… хочется обменять ихнего конного Рузвельта на нашего пешего Ленина в придачу с таким же безлошадным Кировым.

Мишка Тедди этим американским борцам за права человека, видите ли, не угодил. Пускай бы сперва пожили 70 лет по заветам нашего Вовочки, а потом попробовали скинуть его с пьедестала ради соблюдения прав человека – и вот тогда мы бы у них спросили, чей расизм краше.

Ольга Миронович