Общество

Вячеслав Володин раскритиковал метод расчета средней зарплаты врачей и учителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал метод расчета средней заработной платы врачей и учителей. Об этом сообщает портал Госдумы.

По словам Вячеслава Володина, бюджетная обеспеченность регионов отличается, а это приводит к тому, что в разы отличается и уровень заработных плат у врачей и учителей.

«Что касается средней заработной платы учителя или врача, нам надо обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговора о средней зарплате. Потому что средняя зарплата в регионах не просто разная, она отличается в разы», — сказал Вячеслав Володин, подчеркнув, что если говорить, например, о средней зарплате в сорок тысяч рублей, то «ее нет».

«Средняя зарплата в большинстве регионов составляет порядка 28 тысяч. Если учитель начинающий, он может получать и 18 тысяч. По этой причине, когда звучит цифра «сорок тысяч», нам сразу наши избиратели говорят, где вы нашли такую заработную плату», — добавил он.

Ранее депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова предложила внести на уровне Государственной Думы изменения в Трудовой кодекс РФ, которые позволят нивелировать дифференцированный оклад работников бюджетной сферы по разным регионам и установить его размер не ниже среднероссийского уровня, сообщали в пресс-службе регионального парламента.

«Мы неоднократно поднимали эту тему и обсуждали этот вопрос, - сказал Вячеслав Володин, комментируя выступление депутата областного Собрания. - У нас даже спор возник с министром здравоохранения, которая заявила, что средняя заработная плата врачей составляет по стране 79 тысяч рублей. Но мы должны учитывать, что зарплата привязана к средней заработной плате по экономике региона, и 79 тысяч может быть только там, где средняя не менее 40 тысяч рублей. Ещё необходимо учитывать, что заработная плата главных врачей и персонала имеет очень большой разрыв. В некоторых районных больницах молодых специалистов после вуза приглашают на должность врача с зарплатой 16 600 рублей. И где эти 79 тысяч рублей?»

В развитие темы кадровой обеспеченности Елена Даньшова поинтересовалась мнением спикера Госдумы о введении целевого обучения по педагогическим специальностям. «Нам очень нужны молодые кадры», - добавила депутат.

«Давайте проработаем этот вопрос, чтобы по аналогии с медицинскими вузами на педагогических факультетах целенаправленно готовить учителей-предметников», - сказал Вячеслав Володин.