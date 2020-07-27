Общество

В Псковской области отберут участников на чемпионат «Молодые профессионалы»

Отборочные соревнования для участия в финале 8-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартуют в Псковской области 1 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в текущем году из-за ситуации с распространением COVID-19 мероприятия пройдут в дистанционно-очном формате.

Соревнования проводятся по трем компетенциям. Всего в них примут участие четверо жителей региона. Так, в рамках компетенции «Предпринимательство — юниоры» выступят ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Станислав Федоров и Мартун Кизирбозунц, наставник — Яковлев Егор. Испытания пройдут на площадке Псковского агротехнического колледжа.

Еще две площадки будут развернуты в Великих Луках. В медицинском колледже в рамках компетенции «Медицинский и социальный уход» выступит студентка Виктория Логинова. Ее наставник — Нина Корнаухова. Навыки в рамках компетенции «Парикмахерское искусство» покажет студентка Анастасия Максимчук. Наставник участницы — Лилия Смирнова. Площадка будет развернута в Великолукском политехническом колледже.

Из-за сложной эпидемической ситуации организаторы отборочных соревнований обеспечили на площадках меры противовирусной безопасности: приобретены средства индивидуальной защиты, организована термометрия и дезинфекция помещений.

Завершатся отборочные испытания 20 августа. Финал Национального чемпионата «Молодые профессоналы» запланирован с 1 по 20 сентября. Регион будет представлен в 6-ти компетенциях.

Напомним, Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года.