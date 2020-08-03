Граффити в Пскове: творчество или вандализм? ФОТОРЕПОРТАЖ

Пока псковичи выбирают лучшие эскизы для граффити на дворовых постройках, мы решили посмотреть, как уже «украсили» город местные райтеры.
Сегодня уличные «художества» нередко сводятся к разрисовыванию фасадов паролями и явками наркодилеров. Однако многие так еще и выражают себя.
Кто-то ограничивается грубостью, кто-то - почти философским изречениям, а кто-то старается оставить на память о себе рисунок.
В любом случае возникает вопрос: что же это такое – пусть своеобразное, на грани фола, но творчество или все-таки банальный вандализм?
Фоторепортаж Вадима Боченкова.