Общество

Граффити в Пскове: творчество или вандализм? ФОТОРЕПОРТАЖ

Пока псковичи выбирают лучшие эскизы для граффити на дворовых постройках, мы решили посмотреть, как уже «украсили» город местные райтеры.

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Сегодня уличные «художества» нередко сводятся к разрисовыванию фасадов паролями и явками наркодилеров. Однако многие так еще и выражают себя.

Кто-то ограничивается грубостью, кто-то - почти философским изречениям, а кто-то старается оставить на память о себе рисунок.

В любом случае возникает вопрос: что же это такое – пусть своеобразное, на грани фола, но творчество или все-таки банальный вандализм?

Фоторепортаж Вадима Боченкова.