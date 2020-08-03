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Общество

Искусственный интеллект от МТС поможет малому бизнесу Псковской области с документами

04.08.2020 16:22|ПсковКомментариев: 0

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о старте продаж конструктора документов. Решение позволяет создавать новые договоры на основе многовариантных шаблонов, подготовленных Центром искусственного интеллекта МТС с привлечением юристов EY Law. Продукт разработан как самостоятельная часть робота-юриста и доступен на платформе инструментов для малого и среднего бизнеса МТС Твой Бизнес. Стоимость годовой ознакомительной подписки до 31 августа составит 120 рублей.

Конструктор документов дает клиентам возможность пользоваться библиотекой готовых шаблонов или создавать новые документы. Сервис позволяет сократить время на формирование любого типового документа и минимизирует вероятность ошибок в нем. Центр искусственного интеллекта МТС поддерживает актуальность доступных шаблонов, а облачное размещение сервиса гарантирует, что сразу после обновления на серверах, актуальные версии шаблонов становятся доступны всем пользователям. В конструктор интегрирована база СПАРК Интерфакс, что позволяет автоматически заполнять реквизиты контрагентов, экономя время на ввод данных и последующую проверку их корректности.

С помощью встроенного редактора пользователи могут самостоятельно настроить шаблоны для всей типовой документации. Конструктор документов включает в себя два варианта использования – «пользователь» и «юрист». Для создания нового документа в режиме «пользователь» требуется пройти три шага: выбрать шаблон, пройти анкету-опросник и заполнить ключевые поля. Далее система автоматически сформирует текст документа, который можно сохранить на компьютер, распечатать или отправить по электронной почте. В режиме «юрист» доступна функция создания новых шаблонов и редактирования существующих, для этого не нужно обладать навыками программирования.

Стоимость годовой подписки, которая включает лицензии на пять пользователей, составит 12 тысяч рублей. До 31 августа текущего года годовая ознакомительная подписка на одного пользователя стоит 120 рублей.

«В ноябре прошлого года МТС начала продавать виртуального юриста – систему контрактного менеджмента, которая позволяет автоматизировать процесс работы с большим количеством документов и управлять их жизненным циклом. Это решение востребовано крупным бизнесом. Конструктор расширяет систему и делает автоматизацию простых юридических процессов доступной для малого и среднего бизнеса. Конструктор позволит сэкономить на привлечении внешних юристов к созданию и редактуре документов и минимизировать риск ошибки при работе с документами. Важно, что благодаря сервису экспертиза специалистов EY Law в решении базовых юридических задач становится доступна даже небольшим компаниям и стартапам», – прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

Конструктор документов доступен на площадке инструментов МТС для предпринимателей МТС Твой Бизнес. Также на платформе представлены другие сервисы для малого и среднего бизнеса: МТС Маркетолог – для самостоятельного запуска онлайн-рекламы, Insider – для удаленной проверки контрагентов, Workzen –таск-менеджер для работы в команде.

Центр искусственного интеллекта дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, распознавании голоса и компьютерном зрении, и создает продукты в области клиентского сервиса, юриспруденции и других направлениях.

 

Теги: #мтс
Источник: Псковская Лента Новостей
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