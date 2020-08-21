Общество

Творчество псковички и ее собаки покорило интернет

Псковичка Елена Колачева и ее стаффордширский терьер Ханна покорили интернет своими пародиями на различные художественные произведения в рамках проекта #ИЗОизоляции.

Загоревшись идеей #ИЗОизоляции, Елена Колачева и не думала, что они с Ханной будут звездами международного флэшмоба.

Елена Колачева рассказала, что по диплому - учитель географии и экономики, работала в банковских структурах, с цифрами. «Но в душе я творческий человек. Пишу стихи, шью лежанки для котов и собак, вяжу», - рассказала она корреспонденту «МК в Пскове».

Вторжение в ряды #изоизолирующихся было триумфальным – Ханна предстала в образе девушки с жемчужной сережкой Вермеера.

Подробный материал читайте на «МК в Пскове».