Общество

Псковские педагоги получат 5 тысяч рублей за классное руководство

В Псковской области с 1 сентября вводится федеральная доплата для классных руководителей в размере 5000 рублей, при этом действующая региональная выплата в размере 1000 рублей сохранится. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации псковской области.

Поддержку со стороны государства получат классные руководители государственных и муниципальных образовательных организаций.

Отметим, что администрацией Псковской области подписано соглашение с министерством просвещения Российской Федерации о выделении средств региону для указанных выплат.

Сумма в 5000 рублей за осуществление классного руководства будет доплачиваться независимо от количества детей в классе, отметили в областной администрации.