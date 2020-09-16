Общество

Галина Неваленная советует псковичам избавиться от привычки сидеть в очереди

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная призвала жителей областного центра чаще пользоваться возможностью электронной записи, чтобы свести к минимуму походы в медучреждения и тем самым снизить риск заражения коронавирусом.

«Коронавирус по-прежнему есть. Мы наблюдаем пациентов с легкой формой на дому и, если нужно, госпитализируем, - сообщила она в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Поликлиника еще не полностью вернулась к обычному режиму работы. Мы плавно переходим в сезон возможного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, поэтому часть ограничений сохраняется».

По словам Галины Неваленной, поликлиники города «благодаря коронавирусу» научились планировать свою работу по записи и шире использовать возможности дистанционной работы, в том числе электронную запись к врачу и электронную выписку рецептов. «Чтобы минимизировать среди псковичей риск заболеть коронавирусом, призываем посещать специалистов по записи и приходить в поликлинику максимум за 10-15 минут до приема врача, чтобы сократить время пребывания в поликлинике. Несмотря на то, что мы проводим обработку помещений, и все медики работают в защитных масках, поликлиника - это место, куда приходят люди с заболеваниями, поэтому риск заболеть здесь выше, чем, скажем, на улице», - пояснила Галина Неваленная.

Если у пациентов нет интернета, можно записаться к нужному специалисту, позвонив в регистратуру поликлиники. Если в поликлинике нет специалиста нужного профиля, пациента без проблем запишут нужному врачу в другую поликлинику, добавила она.

«Хочется, чтобы постепенно псковичи ушли от традиции приходить с утра в поликлинику за номерком. Это приводит к тому, что пациент стоит в очереди, берет номерок в 8 утра на 12 часов, а потом четыре часа сидит и ждет приема. Но это потерянное время и риск для себя и окружающих», - сказала Галина Неваленная и еще раз подчеркнула, что поликлинику можно без проблем посетить по записи.

«Вся плановая помощь приоритетно должна оказываться по записи. Если нужного специалиста нет, составляется лист ожидания. То же и по обследованиям — что можно спланировать, надо спланировать, чтоб уйти от привычки сидеть в очереди, - подчеркнула главврач. - Без записи в поликлинику должны приходить только пациенты, у которых случилось неотложное состояние, например, резко что-то заболело. Их принимают в кабинете неотложной помощи».