Общество

Псковская городская больница вернется к штатному режиму работы в ноябре

По предварительной информации, Псковская городская больница, функционирующая в настоящее время как COVID-центр, вернется к штатному режиму работы в ноябре. Об этом сообщил областной комитет по здравоохранению в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на вопрос подписчика.

«Когда вернется к нормальному режиму работы городская больница», - поинтересовалась псковичка. «Планируется к открытию в ноябре», - ответил представитель комитета по здравоохранению.

Сейчас пациенты с коронавирусом направляются в городскую больницу Пскова. Госпитализация в новую инфекционную больницу (многофункциональный центр), построенный силами Минобороны, начнется после 25 сентября.