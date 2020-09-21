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Общество

Псковская городская больница вернется к штатному режиму работы в ноябре

22.09.2020 08:05|ПсковКомментариев: 0

По предварительной информации, Псковская городская больница, функционирующая в настоящее время как COVID-центр, вернется к штатному режиму работы в ноябре. Об этом сообщил областной комитет по здравоохранению в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на вопрос подписчика.

«Когда вернется к нормальному режиму работы городская больница», - поинтересовалась псковичка. «Планируется к открытию в ноябре», - ответил представитель комитета по здравоохранению.

Сейчас пациенты с коронавирусом направляются в городскую больницу Пскова. Госпитализация в новую инфекционную больницу (многофункциональный центр), построенный силами Минобороны, начнется после 25 сентября.

Теги: #псков #здравоохранение #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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