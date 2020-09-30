Общество

24% жителей Псковской области не пользовались интернетом в 2019 году

В 2019 году интернетом пользовались 75,8% жителей Псковской области в возрасте 15 лет и старше. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, это на 0,7% больше, чем в 2018 году.

Треть жителей региона (27,2%), пользовавшихся в 2019 году Интернетом, предпочитали совершать покупки товаров и услуг онлайн, при этом мужчины в приобретении товаров и услуг онлайн были более активны, чем женщины (на 0,4%).

В 2019 году 24,2% жителей Псковской области не использовали информационные ресурсы в своей повседневной жизни. Респондентами основными причинами были названы отсутствие необходимости, недостаток навыков для работы в Интернете и отсутствие технической возможности подключения к глобальной сети.

Количество граждан 15-72 лет, использующих возможности Интернета для получения государственных и муниципальных услуг, в 2019 году составило 51% от жителей области данной возрастной категории. Наибольшей популярностью пользовались услуги в области налогов и сборов – 35,8%, услуги МВД/ГИБДД – 27,8%, услуги жилищно-коммунального хозяйства – 24,1%.