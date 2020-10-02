Общество

За безграничную преданность своему делу поблагодарил учителей Александр Братчиков

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил учителей города с профессиональным праздником.

«Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда! Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем учителя! Вы не только даете детям знания, но и учите быть честными, добрыми, верить в собственные силы и добиваться поставленных целей. Вы делаете все для того, чтобы они выросли всесторонне и гармонично развитыми, успешными людьми», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте городской администрации.

«Примите слова искренней признательности за безграничную преданность своему делу, мудрость, терпение, творческую активность, душевное тепло и заботу. Особая благодарность ̶ ветеранам педагогического труда за огромный вклад в дело воспитания и обучения нескольких поколений юных псковичей, - отметил Александр Братчиков. - Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энергии, оптимизма, профессиональных достижений. Пусть ваши ученики и дальше радуют вас своими успехами».