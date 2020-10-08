Общество

Алексей Волин покидает пост замминистра цифрового развития

Министерство цифрового развития в ближайшее время покинет заместитель министра Алексей Волин, курирующий медиа-отрасль и интернет. Об этом CNews сообщил источник, близкий к министерству.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что все кадровые решения публикуются на портале правовой информации правительства. Алексей Волин от комментариев отказался.

Алексей Волин – старожил министерства, он работает в своей должности с 2012 года, при нем сменились три главы ведомства. Когда Волин приходил в министерство, ведомство возглавлял Николай Никифоров. Затем министром стал Константин Носков, а сейчас министерство возглавляет Максут Шадаев.

У Алексея Волина богатый опыт работы в медиа-отрасли и в сфере связей с общественностью. В конце 1990-х годов он работал в Управлении по связям с общественностью администрации президента, затем был замглавы аппарата правительства, продолжая заниматься данной сферой.

После первого ухода из правительства в 2003 году Волин возглавил «Издательский дом «Родионова». Затем он руководил кинокомпанией «Амедиа».