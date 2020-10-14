Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Опочки с днем основания города

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Опочки с днем основания города. Соответствующий пост глава региона опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

«У Опочки славная и богатая история. Впервые она была упомянута в летописи 606 лет назад, и до сих пор остается интересным, необычным городом, где современные проекты благоустройства соседствуют со старинными постройками и памятниками архитектуры. Опочка – город смелых и трудолюбивых людей, полных энергии и желания изменить мир вокруг себя. Уверен, вы воплотите ещё множество идей, которые послужат на благо и развитие родного края. От всего сердца желаю Опочке процветания, а жителям – мира, добра, оптимизма, радости и благополучия в каждом доме», - поздравил опочан губернатор.