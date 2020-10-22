Общество

Десерт и хачапури приготовили участницы конкурсов красоты в Пскове

Участницы конкурсов красоты «Мисс Псков - 2020» и «Миссис Псков - 2020» посетили кулинарные мастер-классы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.

Так, финалистки конкурса «Мисс Псков» отправились в кафе «Вкус и цвет», где под руководством профессионального повара приготовили классический десерт «Анна Павлова». После этого состоялось чаепитие, во время которого участницы смогли попробовать свои кулинарные произведения.

А финалистки «Миссис Псков» посетили ресторан «Инжир», где занялись приготовлением классического хачапури по-аджарски.

«Повар ресторана раскрыл секрет блюда и вместе с участницами запек в духовке классическое грузинское хачапури. Участницы мастер-класса также смогли попробовать приготовленное собственноручно хачапури», - рассказали организаторы.