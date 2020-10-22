Общество

Дмитрий Быстров раскритиковал «диванных» специалистов

Глава Островского района Дмитрий Быстров раскритиковал «диванных» специалистов в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 октября, говоря о возможном строительстве экотехнопарка в Палкинском районе.

Любой подобный проект, пояснил он, предусматривает ряд экспертиз, в том числе экологических. «Но жизнь так устроена, что у нас очень много специалистов, особенно сидящих на диванах. Это инженеры, экономисты, юристы, врачи. Диву даешься! Где вы все, когда у нас обеспеченность больниц врачами 50%, когда не найти людей на производстве. Где вы все? Но дают свои какие-то оценки, суждения и все прочее», - сказал он.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что есть компетентные структуры, в числе которых природоохранная прокуратура и Росприроднадзор, которые должны давать свою оценку. «Я бы отдал трибуну для комментариев тем лицам, которые за это непосредственно отвечают», - отметил глава района.

«Мусор тоже надо куда-то возить. Кто-то в лес возит. Простите за выражение, свиней-то много. Но мы за конструктивный нормальный подход. И у каждого решения должен быть правильный итог», - добавил глава района.