Общество

В России официально вводится всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор вводит в России всеобщий масочный режим. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания людей (пространство, где могут сразу находиться более 50 человек), общественном транспорте, на парковках и в лифтах, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что это необходимо для снижения рисков заражения в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Роспотребнадзор также обязал российские регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения. Постановление ведомства об усилении мер борьбы с COVID-19 вступает в силу со среды, 28 октября.