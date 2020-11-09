Общество

У россиян с инвалидностью может появиться онлайн-площадка для продажи своей продукции

У россиян с инвалидностью в ближайшее время может появиться возможность реализовать свою продукцию на специальной электронной площадке, которую ранее создал Минпромторг РФ для продажи товаров народно-художественных промыслов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Справедливой России», этот вопрос обсудили председатель партии и лидер фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов и замглавы ведомства Гульназ Кадырова.

«Как мы знаем, в нашей стране более 12,5 миллионов человек с инвалидностью и многие - очень талантливые люди, которые своими руками делают интересные и пользующиеся спросом вещи. Государство могло бы создать платформу, на которой все такие умельцы, люди с инвалидностью могли бы выставлять напоказ свои работы и товары и напрямую выходить на потенциальных покупателей», - предложил Сергей Миронов.

Лидер фракции рассказал, что идею создания такой платформы ему подсказал инвалид с детства с диагнозом ДЦП Владимир Тонконог, который занимается изготовлением поделок из дерева.

В свою очередь Гульназ Кадырова сообщила, что в России насчитывается около 300 предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в так называемой реабилитационной индустрии.

«Некоторое время назад были выделены средства для создания электронной площадки по продаже изделий народно-художественных промыслов. Думаю, на этой площадке мы можем попытаться поработать и с этой продукцией (людей с инвалидностью – ред.). Мы, конечно, поддержим любые инициативы, которые исходят от индивидуальных предпринимателей или самозанятых лиц. При этом отдельных инструментов у нас нет, но меры господдержки, которые у нас есть, могут быть использованы», - сказала замминистра.

Ранее при участии лидера «Справедливой России» был создан сайт Dislife.ru – один из самых посещаемых порталов, где действует сервис трудоустройства людей с инвалидностью. Сергей Миронов является председателем попечительского совета портала.