Общество

Эпидемия коронавируса привела к частому возникновению психических расстройств

Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств. К такому выводу пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса.

В публикации об итогах исследования в журнале The Lancet также говорится о большей уязвимости людей с психическими расстройствами перед коронавирусом. Специалисты изучили статистику об оказании медицинской помощи более 69 млн человек с 20 января по 1 августа 2020 года. Данные были получены из электронных медкарт, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что больные коронавирусом чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют более высокий риск заражения коронавирусом.

Роберт Йолкен обращает внимание на то, что проделанная работа должна быть дополнена когортными исследованиями, предполагающими сбор биологических образцов.