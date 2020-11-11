Общество

Минобрнауки поручило перевести вузы в Москве и Петербурге на дистанционку

Министерство образования и науки России рекомендовало перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения, следует из приказа ведомства.

«До окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение», — говорится в документе, пишет «Интерфакс».

Уточняется что «вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором».