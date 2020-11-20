Общество

«Ростелеком» подключил к скоростному интернету парк отдыха в Мальской долине

В ноябре 2020 года «Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптических линий связи для природно-ландшафтного парка «Мальская долина» в Псковской области (Печорский район, деревня Рогово) и подключил административные здания и домики для гостей к интернету со скоростью доступа до 200 Мбит/с.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора, специалисты компании проложили до объекта более 3 км оптического кабеля, а также провели разводку коммуникаций на территории базы отдыха.

Возможности построенной волоконно-оптической инфраструктуры соответствуют текущим потребностям заказчика, а в будущем можно увеличить скорость интернета, если возникнет такая необходимость. Помимо этого, на базе оптики сразу же доступны для подключения и другие современные и востребованные бизнесом услуги и сервисы: гостевой Wi-Fi, интернет-телефония, видеосервис Wink и видеонаблюдение.

«Многим важно иметь доступ к ресурсам Сети даже во время отдыха. Благодаря реализованному проекту наши гости теперь могут пользоваться скоростным интернетом. Ну и, конечно, нам самим после получения всех благ цифровой цивилизации стало гораздо удобнее выстраивать свою ежедневную работу», - отметил генеральный директор природно-ландшафтного парка «Мальская долина» Геннадий Орлов.

«В этом году организации из сферы гостиничного хозяйства и туризма активно модернизируют свою информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. Спрос на внутренний туризм значительно вырос, и для большинства людей, путешествующих по России, наличие качественных услуг связи является значимым критерием при выборе места отдыха. Мы не только предлагаем самые современные цифровые продукты, но и используем в работе клиентоориентированный подход, учитываем нюансы каждого конкретного проекта», - поделилась директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Узнать больше о предложениях «Ростелекома» для бизнес-клиентов и оставить заявку на подключение можно на сайте компании, по круглосуточному номеру 8 800 200 3000 или по телефону специалистов регионального филиала, работающих с корпоративными клиентами: (8112) 62 65 05 (понедельник - пятница: с 8:30 до 17:30).