Общество

Журнал Glamour включил Светлану Прокопьеву в число «Женщин года»

Журнал Glamour включил псковскую журналистку Светлану Прокопьеву в число «Женщин года». Как сообщает издание, героинями проекта стали женщины, чьи голоса слышны.

Они добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию. Каждая из них в этот неординарный год делает жизнь российских женщин гармоничнее, безопаснее или наполняет их верой в будущее и свои силы. Вместе с известными женщинами и активистками в проект «Женщины года» 2020 вошли врачи, матери, подруги и коллеги — те, кто каждый день этого года становился настоящим героем для близких или малознакомых людей, уточняет издание.

Журнал «Glamour» в этом году отказался от традиционного голосования на сайте. «Личный и профессиональный героизм, труд, общественная деятельность и даже развлечения в это сложное время не показались нам материями, пригодными для сравнения или рейтинга», — отметила главный редактор Glamour Иляна Эрднеева.

Среды женщин года - актриса сериала «Чики», трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, художница и активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова и другие.

Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где Светлана Прокопьева анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста.

В июле 2020 года второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал журналистку на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Ранее гособвинитель просила для Прокопьевой наказание в виде 6 лет колонии общего режима и запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на 4 года.

В защиту Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, российские политики и гражданские активисты.