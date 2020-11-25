Общество

Псковские теплосети подготовили конкурсы для детей сотрудников предприятия

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» проведет конкурсы для детей своих сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Первым станет конкурс детских рисунков и поделок «Тепловые сети - тепло нашего города глазами наших детей». Родителям необходимо сделать фотографии работ своего ребенка и направить на электронную почту предприятия или в мессенджерах WhatsApp или Telegram с пометкой «Участие в конкурсе».

Также на предприятии проведут конкурс художественной самодеятельности. «Ребенок может прочитать стихотворение, спеть песню на любую тему, может даже станцевать, здесь мы не станем никого ограничивать. Главное, чтобы это было интересно и весело, наличие костюмов приветствуется», - отметили в пресс-службе.

Родителям необходимо снять художественную самодеятельность ребенка на видео (длительность не больше 2-3 минут) и направить на электронную почту предприятия или в мессенджеры WhatsApp или Telegram с пометкой «Участие в конкурсе».

В тексте сообщений нужно указать номер рабочего участка, а также фамилию, имя и отчество родителя и ребенка. Фотографии лучших работ и лучшие номера художественной самодеятельности опубликуют на официальном сайте предприятия, официальном аккаунте в Instagram и на сайте Псковской Ленты Новостей.

«Естественно, все дети сотрудников получат сладкие подарки к Новому году, а победители будут награждены специальными призами от предприятия. Все рисунки и поделки займут свое почетное место в музее предприятия, и будут согревать души сотрудников и наших читателей не хуже, чем любая из наших котельных», - отметили в пресс-службе.

Конкурс стартует с 1 декабря и продлится до 29 декабря.

Адрес электронной почты для участников: pts@pts.pskov.ru. Телефон для отправки сообщений через мессенджеры: +7-911-889-48-87.