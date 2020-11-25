Общество

Псковский облсовпроф и университет «Синергия» заключили соглашение

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и директор Псковского представительства Московского университета «Синергия» Сергей Кинцурашвили заключили партнерское соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Оно направлено на продвижение профсоюзной деятельности среди учащихся и работников университета, а также на популяризацию обучения среди членов профсоюза и членов их семей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Университет «Синергия» предоставляет фундаментальное академическое образование и предлагает практическую работу по выбранной профессии, обеспечивая образовательную платформу, где можно проявить свой потенциал и обрести новые знания.

«У вуза действуют более ста образовательных программ, в том числе переподготовка кадров, повышение квалификации. Университет более 30 лет осуществляет обучение на основании действующих лицензий и аккредитаций. Образовательные методики университета отмечены престижными наградами и аккредитацией международной ассоциации "МВА"», - подчеркнул директор Псковского представительства Московского университета «Синергия» Сергей Кинцурашвили.

Соглашение направлено на более плотное взаимодействие и сотрудничество между псковскими профсоюзами, в рядах которых находятся более 50 тысяч членов, представляющих 16 отраслевых региональных профсоюзов, и московским университетом «Синергия».

«Мы готовы направлять для обучения в университет наших профсоюзных активистов, работников отраслевых предприятий, заводов, членов семей, тем самым обучая на высшем уровне наших коллег, которые, несомненно, придут работать в ведущие предприятия и организации Псковской области и в облсовпроф. Мы рады, что непрерывный образовательный процесс будет проходить на площадке Псковского облсовпрофа», – отметил Игорь Иванов.

Также он выразил уверенность, что работа в рамках соглашения принесет взаимовыгодные плоды как для членов профсоюзов, так и для студентов университета. В ближайшее время будет решен вопрос по созданию первичной профсоюзной организации в данном учебном заведении.