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Общество

Врачи советуют заменить новогодние корпоративы на интернет-вечеринку

07.12.2020 09:19|ПсковКомментариев: 0

Врачи на фоне пандемии коронавируса предложили устроить интернет-вечеринку с коллегами в качестве альтернативы новогодних корпоративов. Такое мнение выразили медики, опрошенные агентством РИА Новости.

«В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше отказаться от проведения новогодних корпоративов. В каких-то регионах есть даже законодательное регулирование, предусматривающее запрет на проведение таких мероприятий», - сказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Как отметил иммунолог, сотрудники компаний могут обменяться подарками на работе, а затем вернуться домой и по видеосвязи устроить праздник вместе с коллегами.

Не организовывать проведение корпоративов в больших компаниях также рекомендует и инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Однако, по его словам, если в компании всех сотрудников тестируют на COVID-19 раз в неделю, то по факту на праздник соберутся те же самые люди, что каждый день встречаются в офисе. Но даже в этом случае нельзя собираться большими коллективами, подчеркнул специалист. Если праздник все же устроили, то следует выбрать для вечеринки большое, хорошо проветриваемое помещение, в котором люди могли бы свободно перемещаться, отметил специалист.

Возможным вариантом может стать вечеринка на улице, поскольку там концентрация вирусных частиц в воздухе будет намного ниже, чем в закрытом пространстве, однако не стоит забывать про социальную дистанцию, добавил Болибок. Он уточнил, что, даже отмечая праздник на открытом воздухе, людям все равно потребуется помещение, где можно переодеться, погреться или помыть руки, а там риск заражения коронавирусом выше.

Теги: #Новый год #интернет #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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