Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Юрием Сорокиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Юрий Сорокин.

В рамках эфира он даст свою оценку проекту бюджета Псковской области на 2021 год с точки зрения его соответствия сегодняшним вызовам, а также принятой Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года. Кроме того, гость студии прокомментирует ситуацию с госдолгом региона, положение дел в сфере здравоохранения, расскажет, что ему удалось сделать на своем округе в 2020 году.

Отдельное внимание будет уделено обсуждению действующих мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса.

Вопросы Юрию Сорокину можно задать в прямом эфире по телефону 56-73-72.