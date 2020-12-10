Общество

О совершенствовании системы соцобслуживания рассказала Елена Бибикова

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в форуме Союза пенсионеров России «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе», который прошел в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сенатора, Елена Бибикова отметила значимую роль Союза пенсионеров в реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, государственных программ активного долголетия и обеспечении непосредственного участия пенсионеров в жизни общества.

«Сегодня это общепризнанная организация, известная в каждом регионе нашей страны и объединяющая в своих рядах активных и неравнодушных людей, которым необходимо быть нужными и помогать другим. За годы активной работы, направленной на защиту и реализацию социальных прав и жизненных интересов пенсионеров, удалось выявить и эффективно решить множество проблем», - отметила Елена Бибикова.

Также она высоко оценила вклад членов Союза пенсионеров России в обеспечение доступа старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, организацию досуга и развитие волонтерского движения.

«Тысячи пенсионеров по всей стране окончили курсы компьютерной, правовой и финансовой грамотности. Регулярно проводятся чемпионаты по компьютерному многоборью, спартакиады и шахматные турниры, функционируют университеты третьего возраста. Растет число "серебряных" волонтеров», - подчеркнула законодатель.

В рамках форума Елена Бибикова рассказала о совершенствовании системы социального обслуживания, о создании системы долговременного ухода, развитии стационарозамещающих форм социального обслуживания и повышении их доступности для населения страны.

Сенатор также обратила внимание, что в 2020 году большинство принятых законов было направлено на социальную и финансовую поддержку граждан, развитие новых форм социального обслуживания и повышение их доступности. В настоящее время ведется работа по формированию второго этапа реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения и формирования Плана мероприятий на 2021-2025 годы. Елена Бибикова пригласила всех участников форума присоединиться к этой работе.