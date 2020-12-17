Общество

Елочные базары в Пскове организуют по 17 адресам

В Пскове определено 17 адресов для проведения елочных базаров. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Псковичи могут приобрести елку в течение двух недель. На базаре будут продавать живые, искусственные елки, а также новогодние украшения. Список размещения нестационарных торговых объектов по торговле елками на территории города Пскова согласован администрации города.

Елочные базары будут проходить по адресам: