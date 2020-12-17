Елочные базары в Пскове организуют по 17 адресам

В Пскове определено 17 адресов для проведения елочных базаров. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.
Псковичи могут приобрести елку в течение двух недель. На базаре будут продавать живые, искусственные елки, а также новогодние украшения. Список размещения нестационарных торговых объектов по торговле елками на территории города Пскова согласован администрации города.
Елочные базары будут проходить по адресам:
- Рижский проспект, в торце дома № 45
- Рижский проспект, в торце дома № 50
- ул. Коммунальная («Гулливер»)
- Рижский проспект, в торце дома № 55
- Рижский проспект, в торце дома № 51
- ул. Индустриальная, у дома № 4-а
- ул. Гагарина, у дома № 2
- ул. Алтаева, у дома № 8
- ул. Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)
- ул. Народная, напротив дома № 45
- ул. Рокоссовского, у дома № 22
- пр. Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП)
- Рижский проспект, у дома № 83
- ул. Коммунальная, 45
- ул. Труда, 50
- ул. Я.Фабрициуса, 5-а
- ул. Коммунальная, 48.