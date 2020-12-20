Общество

Глава Пскова поздравила Андрея Турчака с днем рождения и поблагодарила за поддержку

Глава Пскова Елена Полонская от имени депутатов городской Думы поздравила первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака с днем рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением общественным интересам. Самоотдача, профессионализм, умение конструктивно решать стратегические задачи характеризуют вас как успешного руководителя государственного масштаба. Своим примером и трудолюбием вы вдохновляете коллег и единомышленников, которые считают для себя честью работать с вами в одной команде, - сказала Елена Полонская. - За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность вы по достоинству были награждены орденом Александра Невского».

Она поблагодарила Андрея Турчака за поддержку, которую он оказывает городу Пскову и региону. «За годы вашей работы на посту губернатора Псковской области удалось реализовать множество важных проектов, которые вывели Псков на новый уровень, сделали его современным, комфортным и удобным для горожан», - заметила Елена Полонская.

Она пожелала вице-спикеру Совета Федерации дальнейших успехов на ответственном посту, осуществления всех намеченных планов, надежной поддержки команды единомышленников, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.