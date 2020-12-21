Общество

Светодиодного оленя украли неизвестные в Острове

Светодиодного оленя украли неизвестные в городе Острове. Инсталляция была установлена на центральной площади города перед новогодними праздниками, пишет газета «Островские вести».

Монтаж второго оленя рабочие МУП ПЖРЭУ завершили в пятницу. Подключить его решили на следующий день. А когда приехали, обнаружили пропажу одного оленя. Помимо этого, вандалы повредили вторую фигуру — частично перестали гореть лампочки.

«Хотелось сделать как лучше, а получилось вот так, честно говоря, после такого просто руки опускаются», — прокомментировал руководитель МУП ПЖРЭУ Владимир Никифоров.

По его словам, о факте кражи сразу сообщили в полицию, да и камеры работали - есть шанс найти злоумышленника. Макет оленя стоит 15 тысяч рублей, также определенная сумма была потрачена на его установку. А главное — испорченное перед праздником настроение, резюмировал Владимир Никифоров.