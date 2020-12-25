Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
С двух ног в один сапог
твоя история Проект Агон
Потребкредит: брать нельзя откладывать?
новый год еда без хлопот
10 причин рекомендовать Сбербанк
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
Новые банковские услуги для предпринимателей
Выбираем подарки в Пскове
Чем помогли малому и среднему бизнесу
безопасность - дело каждого
конкурс лучшее новогоднее оформление
Самые важные нацпроекты
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 25.12.2020 06:377 425 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 25.12.2020 14:520 До -5 похолодает в Псковской области 26 декабря 25.12.2020 14:470 Почтовые отделения в новогодние праздники будут работать по измененному графику 25.12.2020 14:140 «Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО 25.12.2020 14:033 Проект Агон: пскович Илья Казанцев покоряет YouTube 25.12.2020 13:470 К концу года отремонтируют лестницу у церкви Богоявления с Запсковья
 
 
 
Самое популярное 18.12.2020 08:4110 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 18.12.2020 14:1226 Псковский губернатор заразился коронавирусом 23.12.2020 22:0811 О переносе выходного дня с 26 на 31 декабря объявил губернатор Псковской области 23.12.2020 07:1519 За сутки коронавирус в Псковской области выявили у 442 человек 21.12.2020 01:0720 Заразившийся коронавирусом псковский губернатор находится на изоляции в Москве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Какие законы вступают в силу в январе

25.12.2020 11:23|ПсковКомментариев: 1

В январе в России вступает в силу ряд законов, которые касаются увеличения МРОТ и прожиточного минимума, расширения сельской ипотеки, упрощения получения госуслуг и улучшения в работе ЗАГСов. Об этих и других нововведениях первого месяца 2021 года Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

Фото: пресс-служба Госдумы

1 января

Индексация и увеличение социальных выплат

С 1 января вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.

Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 рубля, если рождается второй - еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431,83 рубля.

НДФЛ 15% на доходы свыше 5 млн рублей

Повышенная ставка НДФЛ (15%) устанавливается на доходы свыше 5 млн рублей в год.

Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Также он указывал, что если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако «это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно». Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%.

Удаленная работа

Вступают в силу поправки в ТК, определяющие нормы дистанционной работы. Подробнее о правах и обязанностях работающих на «дистанционке» можно прочитать в нашем отдельном материале.

«Предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости. Важно, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда, – людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста», - отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Прямое финансирование федеральных медцентров

Федеральные высокотехнологичные медцентры и клинические базы медуниверситетов будут финансировать напрямую из федерального ФОМС, без посредников.

«Мы считаем, что качество оказания медицинской помощи от этого должно вырасти, потому что объемы финансирования будут выше и меньше будет проволочек», - отмечал Вячеслав Володин.

Расширение сельской ипотеки

Сельской ипотекой теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.

Напомним, сельская ипотека - это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

«Умные» счетчики

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января оснащены «умными» приборами учета электрической энергии.

Участие граждан в развитии муниципалитетов

Инициативные проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем путем определения приоритетных направлений расходования средств и контроля.

Инициативные проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Уточнение набора соцуслуг

Обеспечение необходимыми лекарствами для медицинского применения должно быть в объеме не меньшем, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Упрощение получения госуслуг

Органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.

Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве.

Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.

Улучшение работы ЗАГСов

В случае утраты, порчи и т. д. ряда документов о регистрации акта гражданского состояния (в том числе свидетельства о рождении) органы ЗАГС смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Маркировка товаров легкой промышленности

Маркировка товаров легкой промышленности становится обязательной. Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему «Честный знак» сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот, их обороте и выводе из оборота. До 1 февраля разрешена маркировка остатков, нереализованных до 1 января.

Ответственность за отсутствие категории у гостиницы

За отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Без свидетельства нельзя предоставлять гостиничные услуги.

Важно: этот запрет не будет работать в отношении гостиниц, в которых 15 и меньше номеров, до 1 января 2022 года.

Новые требования к организаторам азартных игр

Обновляется перечень лицензионных требований, предъявляемых к тому, кто хочет быть организатором азартных игр. Также устанавливаются новые правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.

«Регуляторная гильотина»

Признается утратившим силу и перестает действовать на территории РФ ряд нормативно-правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, актов РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении госконтроля (надзора). В частности, это позволит сократить избыточные требования к бизнесу.

Налог на высокие доходы по вкладам

НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.

20 января

Маркировка молочной продукции

Стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассовые аппараты молочной продукции.

28 января

Цифровые регуляторные песочницы

Вводится особый экспериментальный правовой режим для инновационных проектов в сфере цифровых инноваций. «Песочницы» позволяют компаниям и юрлицам, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг в этой сфере, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушить те или иные требования законодательства. «Песочница» рассматривается в первую очередь как прообраз нового правового регулирования.

Теги: #закон #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 31 человек
25.12.2020, 15:160 Александр Коновалов: Мы можем вводить по несколько школьных стадионов в год 25.12.2020, 15:100 Прочные автобусные остановки установили в Псковском районе 25.12.2020, 15:040 Программу на праздничные дни опубликовал музей-заповедник «Михайловское» 25.12.2020, 14:520 До -5 похолодает в Псковской области 26 декабря
25.12.2020, 14:470 Почтовые отделения в новогодние праздники будут работать по измененному графику 25.12.2020, 14:340 Российские власти допускают выходной 31 декабря в 2021 году 25.12.2020, 14:140 «Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО 25.12.2020, 14:120 Физкультурный комплекс у лицея «Развитие» будет доступен для местных жителей
25.12.2020, 14:033 Проект Агон: пскович Илья Казанцев покоряет YouTube 25.12.2020, 13:550 Акция «Лови момент с комфортом» пройдет в январе в «Пушкиногорье» 25.12.2020, 13:480 Более 15 км дороги Остров – Новоржев обновят по нацпроекту в 2021 году 25.12.2020, 13:470 К концу года отремонтируют лестницу у церкви Богоявления с Запсковья
25.12.2020, 13:420 Более 50 региональных госуслуг оцифруют в Псковской области в 2021 году 25.12.2020, 13:370 Олег Брячак поднял вопрос о занижении стоимости муниципальных помещений для коммерческих фирм 25.12.2020, 13:340 Единственный в Пскове каток под куполом выдвинули на новогодний конкурс 25.12.2020, 13:220 Псковичей приглашают на первый в истории новогодний звездный квест-концерт
25.12.2020, 13:070 МРЭО ГИБДД в Пскове будет работать на новогодних праздниках 25.12.2020, 13:051 Снегоуборочная машина врезалась в автовоз в Печорском районе 25.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым 25.12.2020, 12:443 Единороссы начали подготовку к предстоящим выборам в Псковской области. ФОТО
25.12.2020, 12:340 «Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым: О развитии псковских медиа в 2020 году 25.12.2020, 12:290 С 1 января псковичи смогут оспорить кадастровую стоимость только двух категорий земель 25.12.2020, 12:150 Александр Братчиков об итогах года, работе над ошибками и пережитке 90-х 25.12.2020, 12:080 Онлайн-трансляция посвященного княгине Ольге концерта состоится 27 декабря
25.12.2020, 11:590 Заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова поощрят в Пскове 25.12.2020, 11:510 Консульству Латвии в Пскове продлили срок аренды помещения на Народной 25.12.2020, 11:421 Совет Федерации одобрил закон о признании иноагентами физлиц и политобъединений 25.12.2020, 11:390 План приватизации муниципального имущества на 2021 год утвержден в Пскове
25.12.2020, 11:350 «Елка желаний» дарит чудо под Новый год 25.12.2020, 11:301 Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области 25.12.2020, 11:291 Волонтеры передали псковским медикам более 120 килограммов кондитерских изделий 25.12.2020, 11:271 Александр Братчиков призвал депутатов-коммунистов изменить свое отношение к Пскову
25.12.2020, 11:231 Какие законы вступают в силу в январе 25.12.2020, 11:160 Александр Баев объяснил, почему воздержался от принятия бюджета Пскова-2021 25.12.2020, 11:140 Открыт набор сотрудников в новый детский сад в деревне Борисовичи 25.12.2020, 11:120 Бюджет Пскова на 2021 год приняли депутаты
25.12.2020, 11:020 Псковская область вошла в ТОП-5 по уровню финансовой грамотности 25.12.2020, 11:010 Началась трансляция онлайн-брифинга с Денисом Матвеевым 25.12.2020, 11:011 Олег Брячак: Бюджет Пскова растет приличными темпами 25.12.2020, 10:460 Стратегию развития города Пскова до 2030 года утвердили депутаты
25.12.2020, 10:450 «Акваполис» украсил здание каскадными гирляндами. ФОТО 25.12.2020, 10:371 62 квартиры по договору социального найма предоставят сиротам в Пскове 25.12.2020, 10:360 В Великих Луках произошло тройное ДТП 25.12.2020, 10:300 Любимые скидки для любимого оливье: «Прасковья Молочкова» приглашает в «Магниты» за майонезом
25.12.2020, 10:258 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2020 25.12.2020, 10:140 Лесоматериалы составили основной объем экспорта в Псковской области 25.12.2020, 09:530 Каждая вторая компания Псковской области отказалась от новогоднего корпоратива 25.12.2020, 09:330 Пскович попался на краже еды из магазина
25.12.2020, 09:261 Чердак жилого дома горел в Пыталово 25.12.2020, 09:250 Сбер и 2ГИС запускают рейтинг безопасности заведений во время COVID-19 25.12.2020, 09:060 Спрос на товары для бань и саун подскочил в преддверии Нового года 25.12.2020, 08:543 Из-за коронавируса россияне стали реже жениться и разводиться
25.12.2020, 08:453 «Трезвая Россия» призвала запретить продажу детского шампанского 25.12.2020, 08:344 Попова рассказала, от чего, кроме COVID-19, россиян защитило ношение масок 25.12.2020, 08:220 Впервые россиянам не нужен отпуск, чтобы продлить новогодние каникулы 25.12.2020, 08:110 В России появился новый вид мошенничества по телефону
25.12.2020, 08:000 Должница из Палкино выплатила 170 тысяч рублей, спасая свой автомобиль от ареста 25.12.2020, 07:441 Погибший в Москве журналист Михаил Бударагин будет похоронен в Псковской области 25.12.2020, 07:391 Счетная палата усомнилась в эффекте от госмер по борьбе с бедностью 25.12.2020, 07:170 В России прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2021 году
25.12.2020, 07:010 Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году 25.12.2020, 06:377 425 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 25.12.2020, 06:280 В Великих Луках автомобиль врезался в фонарный столб и оставил без света целую улицу 24.12.2020, 23:481 Мужчина нашел 80 миллионов рублей, глядя под ноги
24.12.2020, 23:291 Инвалид прожил больше года в квартире с трупом матери 24.12.2020, 23:220 Реконструкция стадиона «Машиностроитель» - на финишном этапе 24.12.2020, 23:030 Осужденные середкинской колонии сшили постельное белье для детского санатория 24.12.2020, 22:480 Новое развлечение инстадив: снять на день квартиру в хрущевке и «попробовать бедность»
24.12.2020, 22:470 В псковском госархиве рассказали о местной прессе 1881 года 24.12.2020, 22:300 Минобрнауки проработает вопрос снижения цены удаленного обучения в вузах 24.12.2020, 22:120 Власти Пскова дали разъяснения по вопросу страхования выборных должностных лиц 24.12.2020, 21:550 Более 5 тысяч медиков в России получили награды за борьбу с коронавирусом
24.12.2020, 21:520 Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ 24.12.2020, 21:380 Бюджет 2020 в трех чтениях и с надеждой на лучшее 24.12.2020, 21:230 Псковский филиал Академии ФСИН присоединился к новогодней акции Клуба добряков 24.12.2020, 21:090 Себежанину Никите Вахрушеву вручили премию «Юные дарования Псковщины»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.