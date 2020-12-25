Общество

«Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 25 декабря. Гость эфира - советник губернатора Псковской области, архитектор псковского медиапространства в 2020 году Антон Сергеев.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко выяснили у него, как развивались псковские медиа в 2020 году, какие были успехи, провалы у псковских медиа и почему Instagram-аккаунт губернатора стал главным источником официальной информации.

Также темами эфира стали тренды на рынке традиционных медиа и возможность появления в регионе полноценного ТВ-канала.