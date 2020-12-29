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Общество

Лидер проката «Непосредственно Каха!» стал доступен в онлайн-кинотеатре МТС ТВ

29.12.2020 18:06|ПсковКомментариев: 0

30 декабря в онлайн-кинотеатре МТС ТВ станет доступна комедия «Непосредственно Каха!» (16+), державшая лидерство в прокате на протяжении четырех недель и сравнившаяся по этому показателю с научно-фантастическим фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС, полнометражная комедия режиссера Виктора Шамирова, основанная на веб-сериале, рассказывает историю двух друзей – Кахи и Серго, живущих в Сочи. Главный герой влюбляется в Софу и встречает на своем пути Руслана, который предлагает сразиться в гонке: его BMW против «копейки» Кахи. На подготовку есть неделя. Кроме того, чтобы быть с Софой, главный герой должен оставить в стороне дружбу с Серго. Поэтому герой стоит перед серьезным выбором.

Роли в фильме исполнили Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и другие.

Лидер проката, фильм «Непосредственно Каха!», с 30 декабря в онлайн-кинотеатре МТС ТВ

Теги: #мтс #фильмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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