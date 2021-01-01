Общество

Вступил в силу закон, усиливающий гарантии неприкосновенности экс-президентов России

В России со 2 января начал действовать закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны, пишет ТАСС.

Документ был принят Госдумой 9 декабря, одобрен Советом Федерации 16 декабря, подписан президентом РФ Владимиром Путиным 22 декабря 2020 года, в тот же день был опубликован и вступает в силу по истечении 10 дней после публикации.

В законе уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Раньше такое ограничение касалось только действий, совершенных в период пребывания на посту президента, или производства по делам, связанным с исполнением полномочий главы государства.

Законом также предусмотрено изменение порядка лишения неприкосновенности бывших глав государств в России. Раньше обвинение против экс-президента мог выдвинуть Следственный комитет РФ в случае возбуждения дела по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий, затем это представление следовало направить в Госдуму и Совет Федерации. По новому закону, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. На основании этого решение по вопросу о снятии неприкосновенности будет принимать Совет Федерации.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении экс-президента РФ неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно депутатов и сенаторов по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной думской комиссии.

Новые нормы были приняты в целях приведения положений закона о гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий, в соответствие с поправками к Конституции РФ.